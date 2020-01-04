嘉縣第一選區民進黨立委候選人蔡易餘將與嘉縣第二選區立委候選人陳明文、嘉市立委候選人王美惠舉行「大嘉義之夜」聯合造勢。（摘自王美惠臉書／張毓翎嘉義傳真）

蔡易餘競選團隊在朴子競總前廣場的兒童遊樂園，吸引許多孩子前來遊玩。（張毓翎攝）

「4在哈囉」兒童遊樂園有大型滑梯、氣墊迷宮等，讓大朋友帶著小朋友前來遊玩。（張毓翎攝）

選戰進入倒數，民進黨嘉義縣第一選區立委候選人蔡易餘在朴子競總前廣場的兒童遊樂園，吸引不少家長帶著孩子前來，6日將與民進黨嘉義縣市立委候選人舉辦聯合造勢晚會；另同選區國民黨候選人王啟澧將與國民黨嘉義市候選人，同日舉辦聯合造勢，屆時兩黨總統候選人蔡英文、韓國瑜皆會到場為各自的黨籍立委候選人助陣，這也是繼去年11月24日藍綠再度同時間、同縣市拚場造勢。

蔡易餘競選團隊日前宣布因黑鷹直升機重大傷亡事件，到4日取消所有公開造勢活動，不過，假日為了讓孩子有個安全的娛樂場所，「4在哈囉」兒童遊樂園正常開放，有大型滑梯、氣墊迷宮及大型旋轉木馬等，另外，5及10日晚上還有表演活動，今日許多大朋友帶小朋友到場遊玩，孩子各個玩得不亦樂乎。

蔡易餘6日晚上7點在市立棒球場外停車場，將與嘉縣第二選區立委候選人陳明文、嘉市立委候選人王美惠舉行「大嘉義之夜」聯合造勢，蔡英文總統也會親臨現場，衝高民進黨在嘉義地區的氣勢。

王啟澧競選團隊表示，6日王啟澧參加完嘉義縣公辦電視政見發表會，下午3點將會從朴子配天宮進行車隊掃街，晚上6點半在市立港坪運動公園，聯合嘉市立委候選人傅大偉舉行「嘉義大對決 庶民總動員」造勢大會，總統候選人韓國瑜也將至現場助陣。

王啟澧在臉書上號召支持者，疾呼「還記得去年水上造勢帶給您的感動嗎？」、「上萬人的吶喊和歌聲，至今是否仍映在腦海裡？」6日將展開一場選前的藍綠大對決，這場絕對不能輸，他呼籲大家務必站出來相挺！

(中時 )