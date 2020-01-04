吳怡農則談到，自己要顧及台灣在地的產業升級，並主張應團結台灣所有政黨，他強調，不同政黨應該讓台灣受到國際的肯定。（吳康瑋攝）

北市選舉委員會於4日舉辦「第10屆立法委員台北市公辦電視政見發表會」，北市第三選區（中山、松山）「雙帥」蔣萬安、吳怡農對決登場，國民黨推出的蔣萬安是現任立委，而民進黨籍的吳怡農急起直追。2人各自上台後，各自對3日國軍黑鷹直升機墜機造成8名將士罹難，至上最沉痛的敬意，吳怡農更指出，這次國家面臨到這麼大的危機，國際上有許多盟友讓台灣人知道，台灣絕對不是孤獨的。

蔣萬安談到自己四年來積極在國會推動許多民生法案，更為改善年輕人工作機會、台灣產業升級、轉型等就業問題，大力將公司法的148條進行逐條修正，他指出，自己不是第一名，但可說是最認真的立委，並強調「這四年來我交出漂亮的成績單」。

蔣萬安表示，自己參選的主軸為「實在」，更把自己當作一塊海綿，一點一滴的吸收民意，而在地民生的議題，自己從政以來始終放在最關切的部分，更加入立法院社會福利及衛生環境委員會，不僅將勞工權益、貧富差距擴大、少子化、托育問題及年輕人低薪等問題帶進國會，並確實爭取立法改善民眾所反映的民生議題，為在地民眾發聲，他強調，「民眾永遠都是主角」，並指出，自己不打政治口水戰，但他會為民眾而戰。

對比蔣萬安力推民生議題，吳怡農則談到，自己要顧及台灣在地的產業升級，並主張應團結台灣所有政黨，他強調，不同政黨應該讓台灣受到國際的肯定，讓世界更多國家可以看到台灣一直站在對的地方，他並指出，從前總統李登輝、陳水扁、馬英九時代起，台灣人民就一直以為自己是一個孤島，但這次黑鷹直升機的事件，讓我們發現台灣在世界上還是有許多支持的盟友，他強調「全世界的民主陣線跟我們站在一起」，只要台灣人對保衛家園的勇氣更加堅強、堅定，就會獲得更多的國家的肯定。

(中時 )