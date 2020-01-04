2020台灣燈會在台中，副展區文心森林公園打造下雪場景、水果香氛等創新體驗，成為民眾朝聖熱點。（台中市府提供／盧金足台中傳真）

台中市觀旅局長林筱淇表示，為鼓勵遊客造訪位於文心森林公園的燈會副展區，規劃「2020台灣燈會副展區遊程加碼活動」。（台中市府提供／盧金足台中傳真）

為招徠旅行業將2020台灣燈會列入套裝行程，台中市觀旅局北上舉行旅行業者說明會，推出「2020台灣燈會副展區遊程加碼活動」，出席說明會的旅行業者表示，有意願包裝燈會遊程上架販售，以賞燈會遊台中為主題，看好此波觀光商機，人潮帶來錢潮。

台中市拚觀光，市長盧秀燕還化身超級導覽員，拍攝帶大家一起「跟著燕子去旅行」的影片，盧秀燕介紹紅遍世界各地，發源於台中的珍珠奶茶，帶著觀光客行經由日籍建築大師伊東豊雄設計的台中國家歌劇院前，出現觀光亮點。

台中國家歌劇院名列世界第九大新地標，外觀「壼中居」造型，象徵讓觀賞藝術表演的民眾很陶醉，盧秀燕巧妙的將珍珠奶茶倒入巨無霸的壼中，創意十足。

觀旅局長林筱淇表示，台中觀光景點豐富，還有近年來熱門的網美景點等各式主題，台中六大觀光產業協會也到台北推介場介特色景點、旅館、民宿、伴手禮等，提出各項合作方案，提供北部旅行社開發燈會產品，吸引國旅或入境旅行團、自由行遊客至台中多日旅遊。

林筱淇強調，為鼓勵遊客造訪位於文心森林公園的燈會副展區，觀旅局規畫「2020台灣燈會副展區遊程加碼活動」，旅行社只要包裝副展區團體行產品上架販售，於燈會期間出團至副展區賞燈，即可領取限定燈籠造型茶餅贈予遊客，讓旅客來台中賞燈會，有吃、有玩又有拿。數量有限，送完為止，歡迎全台旅行社向觀旅局提出申請。

(中時 )