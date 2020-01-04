世新大學新聞學系碩士班3日舉辦「唉？癌症－全台癌症趨勢與醫療資源議題，你知多少」公民論壇。（主辦單位提供／葉書宏新北傳真）

世新大學新聞學系碩士班3日舉辦「唉？癌症－全台癌症趨勢與醫療資源議題，你知多少」公民論壇，邀請基金會、政府代表、學者及癌症病友，一同透過大數據分析探討癌症趨勢與醫療資訊等議題，另外，針對民眾提問進行解答，提供諮詢的建議與管道。

論壇邀請台灣癌症基金會副執行長蔡麗娟、衛福部國健署癌症防治組科長黃巧文、台大公共衛生學院專案助理教授江濬如及癌症病友鄭喬尹一起討論。

論壇將癌症議題區分為「常見癌」與「非常見癌」兩大類別進行討論，常見癌部分以全台各地近十年癌症趨勢為主軸，探討各地發生率與死亡率差異、醫療資源分配議題以及空污與癌症之間的關聯等。

非常見癌部分則發現，除了「五大癌症」肺癌、肝癌、大腸癌、乳癌及口腔癌之外，其他癌症都有「低報導、低發生、低就醫、高死亡率」的三低一高現象，以此點出媒體長期以來對非常見癌的忽視及癌友的就醫困境。

跨縣市就醫現象是了解醫療資源分配議題的一項重要參考指標，但目前網路上可得的公開官方資料稀少，僅在行政院主計總處於2010年進行的「人口及住宅普查」中有較完整的調查。

江濬如表示，造成原因可能在於普查應用到的健保資料庫及各家醫院資料數據十分龐大且複雜，且有部分相關委託研究並未公開以致於無法輕易獲得相關資訊。

黃巧文指出，與國際相比台灣的醫療便利性其實相當不錯，全台目前僅南投縣沒有經認證的癌症醫院，加上台灣幅員不大、交通相對便利，並且各大醫院及地區醫院時常有密切合作、協助病患轉診等，這些可能是造成跨縣市就醫現象的因素。

不過蔡麗娟也提到，交通仍是影響偏鄉病患前往各大醫院就醫意願的重要因素，在癌症基金會的調查中，有高達七成的南部及東部癌友曾中斷治療，認為無便利的交通工具，或是長途、長時間跋涉會影響病患的就醫意願並造成身心負擔。

鄭喬尹則根據自身抗癌經驗分享，她當初患病時僅出現發燒症狀，若非特地跑大醫院檢查，很可能會延誤病情。

隨著醫療技術與資訊科技的進步，癌症或許不再那麼令人聞風喪膽；透過網路科技的應用更能縮短與專家諮詢的空間、時間距離。但如黃巧文及蔡麗娟也多次談到凝聚社區關懷以及家屬溝通、癌友互助的重要性，在應用科技解決問題的同時，身邊人們的關心和陪伴也是幫助病患對抗癌症的一大助力。

(中時 )