前立法院長王金平全台跑透透，替國民黨籍立委候選人輔選。（劉宥廷攝）

2020總統大選倒數計時，前立法院長王金平全台跑透透，替國民黨籍立委候選人輔選，對與國民黨總統候選人韓國瑜同台議題，前立法院長王金平今天再次表示，「看起來沒有」，這幾天已排滿為立委候選人輔選的行程。

據《中央社》報導，高雄市立聯合醫院上午舉辦「資訊科技引爆醫療新創的火花」研討會，王金平、高雄市副市長葉匡時、高雄醫學大學附設醫院院長侯明鋒等人出席開幕式，王金平與葉匡時在台下並肩而坐、開心合影，雙方互動良好。

王金平接受媒體聯訪表示，自己今天不會去台南參加國民黨台南市第6選區（仁德區、歸仁區、關廟區、龍崎區、東區29里）立委候選人洪秀柱造勢活動。對於選前是否會跟韓國瑜同台，他回應，「比較沒有機會吧，這幾天看起來也沒有」，行程排滿滿的，都是為立委候選人輔選。

王金平與韓國瑜同台話題，在上周一(12/30)大甲鎮瀾宮基金會董事長顏清標對王等人喊話時。王即表示，他的人馬都在幫忙，否認離家出走的說法；另對於選前有沒有可能韓王同框？王說，「那是兩碼子事，我要有我自己的尊嚴嘛，一切隨緣，機會可能不是很大。」

對於王金平指沒機會與韓國瑜同台，韓國瑜全國競選總部主任委員朱立倫緩頰表示，這不是整合的問題，每個人都有每個人的行程，但希望大家放下自我，共同以大局、以勝選為重。

(中時電子報)