黃永昌讚林金結擔任議員任內勤做選民服務，關心在地建設，懇請鄉親給予支持，讓國民黨團結獲得勝利。（林金結提供／許哲瑗新北傳真）

民進黨現任立委吳琪銘3日出席政見會，將土城變電所遷移、浮州加壓站通水等建設，全歸為他4年內政績，遭國民黨候選人林金結質疑，種種建設由歷任縣市長、地方議員多年來合作推動，如今卻被民進黨割稻尾，相當不公平；對此吳琪銘回應，這些建設皆由中央編列預算，怎會是地方議員爭取？

選前黃金週末，林金結4日上午與地方國民黨籍幹部舉辦誓師大會，區幹部、常委、書記與小組長全員到齊，不少里長現身相挺，市議員黃永昌也到場支持，大讚林金結擔任議員任內勤做選民服務，關心在地建設，懇請鄉親給予支持，讓國民黨團結獲得勝利。

談及對手吳琪銘在政見會上，指稱土城變電所遷移、捷運三鶯線、清水交流道、三鶯共飲翡翠水等地方建設，過去延宕多年，在他上任後才成功推動。林金結質疑，這些建設經由多位地方民代、歷任縣市長長年奔走，一步一腳印爭取完成，不該全被民進黨割稻尾。

黃永昌說，土城變電所遷移工程自他擔任台北縣議員期間主導推動，從最初協調搬遷、土地項目變更、徵地等前置作業，一步一腳印爭取多年，另浮州加壓站也是在他任內與多位議員合作爭取，才有如今三鶯共飲翡翠水的成績，絕非一人所為，「我不去批評別人做了什麼，但會勘通知、工程進度我清清楚楚。」

對此吳琪銘回應，民意代表權責不同，只有立委可向中央爭取預算，不論是土城變電所遷移、板新二期二階供水改善計畫，甚至是捷運三鶯線、頂埔福田路開闢，皆有中央編列預算補助，「請問地方議員如何向中央爭取預算？絕無割稻尾一說！」

(中時 )