全台最大場 民進黨5日將在台南打造10萬人造勢會 壯大小英聲勢 19:162020/01/04 中時 程炳璋 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 民進黨印出「台南拚第一，台灣全勝利」海報，號召10萬英粉出動，要在台南打造全台最大場的蔡英文造勢場。（蔡英文台南競選總部提供／程炳璋台南傳真） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 國民黨總統候選人韓國瑜4日到台南為6位黨籍立委候選人站台，他前腳剛走，民進黨總統候選人蔡英文的台南造勢會5日緊接登場，民進黨打算在深綠票倉強力動員，打造全台最大場的政治造勢場，活動定名為「台南拚第一，台灣全勝利」。 韓國瑜全台政治造勢活動場場爆滿，人氣超高，不讓韓國瑜場子專美於前，民進黨5日下午3時30分在平實公園旁打造號稱全台最大場的蔡英文造勢晚會，預計吸引10萬群眾，黨部強力動員，為蔡英文營造勝選氣勢。 (中時 ) #台南 #蔡英文 #全台 #總統 #民進黨 也許您會感興趣 推薦閱讀 反滲透法通過 國民黨要提釋憲 綠委：那是他們的權利 16:292019/12/31 政治 國民黨轟「反滲透法」違憲侵人權 綠色恐怖新工具 17:092019/12/31 政治 卓榮泰：絕無想要踩死小黨 但民進黨抽血一千西西，不就昏倒了 19:072019/12/31 政治 藍營批獨裁 籲全民一起抗惡法 04:092020/01/01 焦點新聞 綠色恐怖鐵幕拉上了 04:102020/01/01 時論廣場 李艷秋再爆會議全文 小英竟這樣評林佳龍！網：龍龍不哭 18:492020/01/01 政治 反滲透法喚醒討厭民進黨 04:102020/01/02 時論廣場 民進黨全國街頭拜票 賴清德現身華江橋頭 09:322020/01/02 政治 郭台銘的總統夢與反滲透法 04:102020/01/03 時論廣場 蔡英文與獨派密談突被公開 名嘴爆背後原因 01:242020/01/03 政治 政治熱門新聞 直播》韓國瑜政策會 張善政開頭超狂高級酸！小英臉綠了 - 政治 彭文正爆：張善政、蔡英文證書差別在哪？ - 政治 韓國瑜台南大造勢360°空拍影片曝光 網激動 - 政治 黑鷹失事／蔡英文再赴台北賓館追思 背後原因曝光 - 政治 公民老師爆：哪些年輕人會投韓國瑜？ - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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