國民黨總統候選人韓國瑜4日到台南為6位黨籍立委候選人站台，他前腳剛走，民進黨總統候選人蔡英文的台南造勢會5日緊接登場，民進黨打算在深綠票倉強力動員，打造全台最大場的政治造勢場，活動定名為「台南拚第一，台灣全勝利」。

韓國瑜全台政治造勢活動場場爆滿，人氣超高，不讓韓國瑜場子專美於前，民進黨5日下午3時30分在平實公園旁打造號稱全台最大場的蔡英文造勢晚會，預計吸引10萬群眾，黨部強力動員，為蔡英文營造勝選氣勢。

(中時 )