新北市私立莊敬高職響應「新北市好日子愛心大平台」，今（4日）晚間舉辦千人圍爐活動。（新北市社會局提供／葉書宏新北傳真）

曾經是受助家庭的陳彥達發憤圖強，就讀莊敬高職餐飲科 剛榮獲全國廚藝競賽金手獎，也到會場幫忙奉獻所學。（新北市社會局提供／葉書宏新北傳真）

吳伯恩和吳伯岩兩兄弟到圍爐會場幫忙做菜給弱勢家庭吃。（新北市社會局提供／葉書宏新北傳真）

新北市私立莊敬高職響應「新北市好日子愛心大平台」，今（4日）晚間舉辦千人圍爐活動。（新北市社會局提供／葉書宏新北傳真）

新北市私立莊敬高職響應「新北市好日子愛心大平台」，今（4日）晚間舉辦千人圍爐活動，除了回饋社會及關懷弱勢家庭，也結合師生達到學以致用的教育精神，現場除了圍爐，由BMW台北依德贊助家戶福袋。新北市副市長謝政達特地到場共襄盛舉，感謝莊敬高職師生及BMW台北依德，讓弱勢家庭享用團爐餐會美食，更能感受社會溫馨。

莊敬高職校長林淑貴表示，已經連續7年辦理圍爐活動，每次動員全體師生，結合該校各專業科系師生發揮所長，由餐飲科學生協助餐食及宴會內外場服務，美容科學生進行義剪、人體彩繪及美甲服務，表演藝術科的同學協助規劃表演節目於餐會中演出，影視科同學負責燈光音響等設備，幼保科協助照顧年幼小孩，讓家長可安心的體驗活動。

最令人感動的是，曾經受助的孩子也想要回饋社會，現分別就讀餐飲科一、二年級的吳伯恩、吳伯岩兄弟，過往曾是參與圍爐的家戶，進入莊敬高職餐飲科就讀後，本次也參與餐食準備，從受助到助人，兄弟二人皆表示「很高興貢獻所學」。

另外，就讀3年級餐飲科的陳彥達，亦曾是受助對象，但他發憤圖強，去年12月參加教育部主辦的全國商業類科高中職廚藝大賽，以盤龍魚香茄子和百花釀雞腿佐杏仁片及創意客家板條獲得最高榮譽金手獎，他興奮的將獎項獻給謝政達，感謝市府的照顧和學校老師的栽培，他說目標是當一名美食廚藝家，同時每年會幫忙圍爐餐會，以回饋社會。

圍爐福袋由BMW台北依德提供，BMW台北依德為BMW總代理汎德公司授權經銷商，自公司成立後，善盡企業社會責任，心繫公益，不時進行公益活動回饋在地社區鄰里。今年底規劃公益捐款活動時，基於回饋新北地區，主動聯繫新北市社會局，率先響應圍爐福袋計劃，共捐贈500份福袋。員工們也另成立志工小隊，活動前一天，總經理張湘愉還親自帶領員工幫忙打包福袋。

謝政達表示，今年在市府團隊努力下，聯合跨局處擴大建立「新北市好日子愛心大平台」，感謝莊敬高職全體師生總動員、BMW台北依德出資又出力，共同響應市府政策，讓弱勢家庭在寒冬中，除了肚子吃飽，雙手也可以提著福袋，滿載而歸，希望在場的大家都可以開心過好年。

新北市好日子愛心大平台讓做善事更容易，在愛心大平台，民眾可以自己決定想幫助的族群，無論是安置機構兒少、獨居阿公阿嬤、身心障礙朋友或弱勢家庭，都能在這裡找到窗口，讓弱勢家庭更能感受到社會的愛心與關懷，期盼社會各界一同參與及投入「新北市好日子愛心大平台」。

(中時 )