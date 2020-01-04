22歲饒舌新人高爾宣出道1年多，外型帥氣加上才華洋溢，專輯一推出火速成名，一舉成了當紅炸子雞，過去他在出道記者會上大方認愛有交往2年多圈外女友，甚至高調找女友拍攝〈Be alright〉MV，不過近日高爾宣和女友常各自在IG吐露低落情緒文章，近期更取消雙方關注，似乎已結束情侶關係，對此高爾宣透過經紀人證實兩人目前已分手。

經紀人指出，高爾宣自去年5月開始爆紅後，對於成名壓力太大，導致身心狀況出問題，且演出邀約不斷，幾乎沒有時間停下來好好休息，和女友之前一直有再討論彼此的關係，若兩人的互動不開心那不如不要在一起，兩人決定在12月初分手。

去年底推出高爾宣推出「告別作」〈Noname〉，描述竄紅後受到各方壓力、像不認識自己般的無助心情，不少粉絲聽完都留言表示十分心疼，一度以為他要退出樂壇，隨後才澄清是「告別2019，希望趕緊擺脫負面情緒」。

經紀人透露，高爾宣演出時都很正常，但私下時會莫名低落，沒工作時看起來也很疲倦，而焦慮時常會心跳太快，有時還會小酌，因為擔心他身體出狀況而建議他去看身心科，而後診斷出自律神經失調，目前已靠藥物控制。接下來他仍會如期在台視超級巨星紅白藝能大賞及kkbox風雲榜演出，完成後也會讓高爾宣放假3個月閉關與沉澱心情，他將赴美國休息1個月及為新專輯做準備，好好休息恢復健康。

(中時 )