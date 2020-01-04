【現場直播】韓國瑜出席「國政領航台灣起飛」政策發布會

選戰倒數，國民黨總統候選人韓國瑜今天在台南與立委候選人洪秀柱合體造勢，晚間趕到台北發布「國政領航台灣起飛政策」。

韓國瑜日前指出，「國政領航」的正副總統組合不是為了選票的考量，而是為了替國家分工做事。張前院長將是中華民國有史以來第一個不是吉祥物的副總統，他將是未來政府施政的鐵三角之一，同時站在一個執政制高點上實現他關於「科技興國，智慧治國」的遠大抱負，有序並有效地為台灣的未來發展注入科技活水與數位基因，帶動政府整體的轉型與創新，落實「台灣安全，人民有錢」的庶民經濟目標。

(中時電子報)