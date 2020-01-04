直播》韓國瑜發布「國政領航台灣起飛政策」 19:082020/01/04 中時電子報 郭匡超 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 韓國瑜出席國政領航台灣起飛-政策發布會。 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 【現場直播】韓國瑜出席「國政領航台灣起飛」政策發布會 選戰倒數，國民黨總統候選人韓國瑜今天在台南與立委候選人洪秀柱合體造勢，晚間趕到台北發布「國政領航台灣起飛政策」。 韓國瑜日前指出，「國政領航」的正副總統組合不是為了選票的考量，而是為了替國家分工做事。張前院長將是中華民國有史以來第一個不是吉祥物的副總統，他將是未來政府施政的鐵三角之一，同時站在一個執政制高點上實現他關於「科技興國，智慧治國」的遠大抱負，有序並有效地為台灣的未來發展注入科技活水與數位基因，帶動政府整體的轉型與創新，落實「台灣安全，人民有錢」的庶民經濟目標。 (中時電子報) #發布 #國政 #領航 #台灣 #韓國瑜 也許您會感興趣 推薦閱讀 綠粉專崩潰瘋傳韓造勢照 郭正亮爆封關預測 06:422019/12/31 政治 韓台中造勢現翻轉契機？陳美雅看到這一幕好感動 07:592019/12/31 政治 不只最懂韓國瑜！「他」還揭李佳芬生韓冰秘辛 眾人驚：這你都知道 15:242019/12/31 娛樂 韓國瑜最後一搏 喚醒菁英藍 04:102020/01/01 論壇廣場 看到這件事...洛杉基嘆：蔡英文距離人民太遠了 10:152020/01/01 政治 到底挺不挺韓國瑜 侯友宜：當然要支持韓國瑜 22:252020/01/01 政治 這一幕讓她濕了眼眶！瓊瑤3千字長文 狂讚韓國瑜32次「英雄」 14:402020/01/02 政治 黑鷹失事／ 韓國瑜取消今晚西螺鎮行程 16:422020/01/02 政治 挺韓大姊昨日病逝 遺願：票投2號韓國瑜！ 10:142020/01/03 政治 一張圖讓韓粉集體爆淚 大喊：我們只能靠你了 11:102020/01/04 政治 政治熱門新聞 彭文正爆：張善政、蔡英文證書差別在哪？ - 政治 韓國瑜台南大造勢360°空拍影片曝光 網激動 - 政治 林靜儀闖大禍 英粉怒：輸了都妳害的！ - 政治 黑鷹失事／蔡英文再赴台北賓館追思 背後原因曝光 - 政治 一張圖讓韓粉集體爆淚 大喊：我們只能靠你了 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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