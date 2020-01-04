國民黨台南市立委聯合造勢活動，歸仁運動公園現場一片旗海飄揚。（洪榮志攝）

國民黨台南市立委聯合造勢活動，歸仁運動公園現場氣氛沸騰。（洪榮志攝）

2020大選投票前的最後黃金周末，國民黨台南市立委候選人洪秀柱在號稱「弱中之弱」的歸仁區舉行總統、立委聯合造勢活動，還找來總統候選人韓國瑜、前新北市長朱立倫助陣，希望拉抬台南藍營的整體士氣，現場人山人海，主辦單位宣稱有10萬人。

下午3點25分左右，當韓國瑜抵達會場，全場為之瘋狂。「總統好！」、「總統好！」的聲響不絕於耳，甚至還打斷韓正準備開始的致詞，讓他「謝謝！」一連說了好多次。

由於日前才剛發生黑鷹直升機墜機事件，洪秀柱競選總部除事先呼籲今天參加活動的支持者改穿黑衣或素衣外，她本人也分別陪同陳鎮湘等10位退役將軍，以及韓國瑜、朱立倫與藍營立委選將們，二度上台帶領民眾脫帽默哀及祈福。

聯合造勢活動所在的歸仁運動公園，不僅現場擠滿人群，連周邊的小辣椒市集等攤商區，也都出現大批支持群眾。洪秀柱競總為讓擠不進會場的支持者也能參與，還特地在周邊架設多面大型電視牆。

主辦單位更安排布袋戲、歌仔戲表演，與柱柱姐交情甚篤的資深藝人楊燕、葉青，也上台獻藝，沖淡不少政治味；現場還玩起由人海舉布條進場的遊戲，布條上還寫著「衝破南關，柱守台灣」、「翻轉台南，下架民進黨」，讓支持者的情緒為之沸騰。

(中時 )