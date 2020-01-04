「支持統一就是叛國」 林靜儀再語「驚」句速辭發言人

針對蔡英文總統競選連任辦公室前發言人林靜儀日前受訪脫口而出「主張統一恐構成叛國」，國民黨總統候選人韓國瑜（中）4日在「國政領航 台灣起飛」政策發布會前受訪表示，林的發言讓他覺得非常的幼稚，讓他感覺整個台灣的民主完全在開倒車，言論自由市場被進一步壓縮，再加上反滲透法，到底台灣的民主要何去何從？（張鎧乙攝）

民進黨立委兼蔡英文競選連任辦公室發言人林靜儀接受《德國之聲》專訪表示，支持統一是叛國行為。對此，國民黨總統候選人今晚出席國政發表會前受訪表示，林靜儀言論顯得既幼稚又不了解國際跟兩岸狀態，對台灣言論自由是非常巨大的傷害，為民進黨國際事務捏一把冷汗。

國民黨近期接連召開政府查水表記者會，邀請被查水表的民眾現身說法，對於政府監控民眾言論查水表，韓國瑜今表示，台灣言論自由是一代代努力打下來的基礎，如果民眾臉書法表言論就被查水表，他身為總統候選人提出強烈抗議，民進黨讓台灣民主開倒車，言論自由嚴重萎縮，讓人民心生畏懼的執政黨令人無法接受。

支持統一就是叛國論延燒，韓國瑜表示，2105年蔡總統說過，她不認為任何人要為自己的認同道歉，表述充分尊重言論自由，但林靜儀接受《德國之聲》訪問內容，顯得既幼稚又不了解國際跟兩岸狀態，最重要對台灣言論自由傷害是非常巨大。

韓國瑜多次重複強烈抗議民進黨開民主倒車，批林靜儀身為民進黨國際部主任，對國際情勢及兩岸事務無知，完全代表民進黨對國際事務充滿高度不確定性跟危險，而且強烈打壓國內言論自由市場。

對於林靜儀請辭蔡競辦發言人，韓國瑜認為，辭職是剛好，重點是民進黨如何面對國際跟兩岸關係重大事項跟變化，為民進黨國際事務捏一把冷汗。

(中時 )