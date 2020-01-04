北市信義社區大學108年第二期成果發表暨課程博覽會，4日假信義國中活動中心舉行，內容包括動靜態展演以及新課程博覽會等節目。

在今日的成果發表中，信義社大除安排多樣化精彩展演內容外，更結合師生共同演出「信義幸福音樂劇」，整合音樂、舞蹈與武術之師生及相關領域課程，以音樂舞台劇形式演譯信義區的過去、現在與未來，使觀賞者能深入了解在地人文和生態，理解信義區隨社會時代變遷的歷史發展脈絡，期能進而讓師生及社區民眾更熱愛這片土地。

信義社大校長陳詠晨說，本次成果展展現多樣的學習樣貌，動態節目包括有：佛朗明哥舞、中東肚皮舞、國標舞、非洲鼓等等精采演出30餘個節目；靜態方面則有小木工、芳香療法、園藝等40餘個主題作品展示，成果相當豐碩!陳校長表示。

陳詠晨說，信義社大以「成為最優質的社區大學，信義區市民終身學習最佳夥伴」為願景，每期均開設約200門多元課程，明年春季班新課程包含有：手工皂微型創業、輕熟齡慢跑、吃出健康好食癒、越南語初階、自然染色技藝、燒烙畫、鬼步廣場舞、花鳥工筆畫、環保布條居家編織、減齡瑜珈、日韓批貨代購、跟著茶包旅行、吉他烏克同樂、輕小說創作解構、財富管理規劃、動腦快樂玩桌遊以及生活美學肢體運用-古典舞…等課程，歡迎社區朋友踴躍報名參加，報名專線：02-87897316。

(中時 )