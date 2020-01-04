國民黨總統候選人韓國瑜日前接受知名脫口秀節目《博恩夜夜秀》專訪，引發熱議。公民老師黃益中認為，韓把政治綜藝化，很多年輕人都因綜藝節目知道韓國瑜這個人，他們搞不好會去投票。

黃益中在政論節目《94要客訴》指出，雖然有些人好像在嘲笑韓國瑜，說年輕朋友不喜歡他，但那是「關心政治」的年輕人不喜歡韓國瑜。但是有更多的年輕人是不關心政治的，看綜藝節目和看政論節目是不同的兩群人，韓國瑜特別的地方，就是把政治綜藝化，那些只看綜藝節目的人根本不會去關心政治，可是問他們知不知道韓國瑜，他們知道，因為很好笑。

黃益中表示，韓國瑜在《博恩夜夜秀》用膝蓋走路，有500多萬人在看，大家覺得很好笑。他在辯論會講什麼大家不知道，只知道他罵媒體，所以這個人很特別。黃益中說，像西門町平常不關心政治的年輕人，大概也知道韓國瑜，所以這也是一招。

黃益中認為，很多年輕人都因綜藝節目的關係知道韓國瑜這個人，他們若好死不死去投票，大家覺得這些年輕人會投誰？這是一個很嚴重的問題。

(中時電子報)