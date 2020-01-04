台北市長柯文哲（左）、新光人壽慈善基金會執行長吳欣盈（右）4日為新光登高賽領跑。（陳俊雄攝）

「第39屆新光摩天大樓登高大賽-為全齡健康而跑」4日上午在台北市長柯文哲等人鳴槍下起跑，共吸引逾3000為民眾熱情參與，新光人壽慈善基金會執行長吳欣盈賽前也將2台配備「十二導程心電圖」救護車贈送給台北、新北市消防局，保障民眾生命安全。

「第39屆新光摩天大樓登高大賽」昨日上午起跑前，先在柯文哲及新光醫院院長侯勝茂見證下，由吳欣盈贈送雙北市2台配備「十二導程心電圖」的救護車，並由台北市消防局長吳俊鴻、新北市消防局長黃德清代表受贈。

新光人壽慈善基金會表示，這2部救護車配備「十二導程心電圖機」，能在第一時間將心電圖傳輸至醫院供醫師判讀，即時將病患分流至適當醫院，減少轉院延遲的情況，把握黃金救命時間。

柯文哲指出，台北市有上百部的救護車，全都是民間捐贈，原因可能是大家都想要多做善事，現在消防局也會在救護車救活一個人後，寄一封信給捐贈者，感謝捐贈的救護車救活一個病人，讓捐贈者也有正面回饋。

柯文哲表示，整個台北市所有救護車全都是個人跟慈善團體預捐的，都沒用公務預算去買，這是相當了不起的成就，也感謝市民及企業及慈善團體的全力協助。

昨日登高賽則共吸引超過3000人報名參賽，為推廣全民運動，現場規劃許多精彩活動與選手們互動，上午八時未到，大小參賽選手聚集新光摩天大樓廣場，充滿青春活力的Rakuten Girls帶領選手們一起跳熱身操，炒熱現場氣氛，為活動揭開序幕。主辦單位表示：「人口老化是世界趨勢，如何健康邁向老化更是國際關注的議題，本次登高主題定為『為全齡健康而跑』，除了關心全民健康，同時因為運動是維持身心健康最好、最簡單的方法。」

比賽結果男子組由羅清駿以5分57秒成績稱霸，女子組由張菀芳以8分42秒成績封后。登高大賽成績排行榜、樂透大摸彩中獎名單及領獎作業，將於6日起在新光登高大賽(https://active.skl.com.tw/Runup/)公佈。

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