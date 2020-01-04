由玄彬、孫藝珍主演的韓劇《愛的迫降》目前已經播出6集，劇情描述南韓財團繼承人尹世理（孫藝真飾），因發生滑翔翼事故，竟然飛到北韓遇上守在38度線的第一線軍官李正赫（玄彬飾）之間的愛情故事。韓國大尉軍官愛上美女的故事也讓人似曾相似，猶如宋仲基與宋慧喬主演的《太陽的後裔》。

《愛的迫降》劇照。（圖／《愛的迫降》劇照）

《愛的迫降》找來玄彬與孫藝珍這對緋聞男女主角主演，更遠赴瑞士、蒙古和韓國三地拍攝，從首播收視就相當亮眼，上週播出的收視率更創新高。

玄彬飾演北韓總政治局局長的兒子李正赫，同時也是民警營第五連大尉連長。因哥哥武赫意外事故死亡後，他不得不代替哥哥成爲軍人。在軍人生活的某一天，突然看見世理從天而降，生活開始全部改變。

《愛的迫降》劇照。（圖／《愛的迫降》劇照）

穿著軍服的韓國大兵也讓人想起《太陽的後裔》的宋仲基，只不過玄彬飾演的是北韓大尉，口音上也不同，不過兩人的霸氣護女主角的帥氣行為都讓看劇的女粉絲看得津津有味。

(中時電子報)