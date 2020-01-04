北大二期宿舍命名票選結果出爐，果然由當初在票選時就掀起網路熱烈討論的「是在哈樓」拿下第一名。（摘自北大官網）

先前台北大學為興建中的第二期宿舍命舉辦命名票選比賽，給大學生發揮創意，如今票選結果出爐，果然由當初在票選時就掀起網路熱烈討論的「是在哈樓」拿下第一名。不過，北大校方表示，雖然「是在哈樓」票選結果第一名，並不代表就會是最終命名結果。

北大第二期宿舍去年12月舉行上樑典禮，預計今年下半年可完工入住。校方為了讓學生有參與感，特地舉辦宿舍命名活動，搬出獎學金吸引學生共襄盛舉。不少學生在命名活動中大展創意，而其中「是在哈樓」更是吸睛，有大學生結合和時下流行語「是在哈囉？（意近於：哈囉～在搞什麼）」，引發網路熱議，也在票選中一路領先其他命名。

北大近日公告票選結果，「是在哈樓」不意外成功拿下第一名，其後依序是「辰曦樓」、「瘋狗棟」、「書精館」、「溫欣樓」、「彩霞樓」。

不過，北大校方表示，雖然票選結果會呈報上去，經過行政程序命名，但票選第一名未必就是最後結果。不過前6個提案的學生，都確定可以獲得獎勵，參與票選的學生後續也會進行亂數抽獎。

北大校方表示，票選結果第一名，並不代表是最終命名結果。不過前6個提案的學生，都確定可以獲得獎勵。（摘自北大官網）

(中時電子報)