慶富案爭議不休，時代力量立委黃國昌與高雄市鳳山區立委候選人陳惠敏、三民區市議員林于凱4日傍晚在慶富大樓前開直播，痛批該案追查迄今、高銀仍未針對當年失職的四個常董提告咎責，只敢將前總經理王進安移送檢調，儼然是「打假球」。

黃國昌開砲，表示整個慶富案的起頭就是從高銀對慶富的放貸案開始，當時失職的常董是陳統民、林文淵、李瑞倉、許立明四人，為何去年12月高市議會調查小組做出決議後，高銀仍不針對四人提告咎責，7日的記者會也只敢拿王進安開刀，黃國昌嗆「高銀過去是陳菊的問題，現在難道不是韓國瑜的問題嗎？」

黃國昌說，2014年慶富為了標獵雷艦案，要提17億元擔保，但當年慶富的負債比高達700多％，流動比只剩50％，在這麼可怕的條件下，竟然能在四天內向高銀借到17.46億元，核貸文件內甚至註記通過原因為「陳慶男政商關係良好」，黃國昌對此怒嗆「政商關係能吃嗎？」

身兼市議會慶富案調查小組的林于凱說，銀行常董的角色是審核放貸，獨董的角色是監察。高銀過去的重要常董會議通常是草率開完，對於客戶資金流向、用途都不詳察。2017年慶富逾期還款時，高銀常董會甚至還說「慶富是合作良好客戶，擁有雄厚政商關係，展延可以收更多利息」，甚至還嗆國防部長「不幫忙就不是好部長」。

陳惠敏表示，去年1月慶富大樓就人去樓空，去年8月陳慶男能籌出保釋金但卻無法處理員工的債務。慶富大樓也因為繳不出租金，早已淪為非法佔用國有地。

林于凱痛批，王進安固然有問題，但常董、獨董失能才是大問題。他再次提醒高銀，高市議會的決議不是只有行政咎責，而是要針對當時的常董、獨董提刑民事告訴，不要讓慶富案的追查淪為政治炒作。

(中時 )