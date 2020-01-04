外媒報導，廣達旗下廣明光電，遭美國電腦大廠惠普控告操控價格，美國聯邦法院最新裁定，將廣明判賠惠普罰金提高3倍，高達4.39億美元（約台幣132億元）。

據了解，美國聯邦法院法官David Hittner周五（3日）表示，廣明光電並未提出，足以讓他駁回陪審團先前做出判決的理由，因此他裁定廣明對惠普的損害賠償金提高3倍，達到5.28億美元，扣除此案其他被告與惠普達成8900萬美元的和解賠償， 剩下的4.39億美元全由廣明光電支付。

惠普於2013年在美控告包括廣明在內共7家光碟機業者聯合操控價格，同案其他6家被告都已在2017年與惠普和解，只剩廣明仍持續與惠普打訴訟戰。

去年10月下旬，一審結果出爐，廣明須賠償惠普1.76億美元，沒想到短短2個多月時間，罰金飆高3倍，來到4.39億美元。

廣明在2016年已退出光碟機生產，目前以SSD、外接式硬碟為主，轉投資的達明機器人成立3年多，已擠下日本大廠FANUC，成為全球市占率第2大的工業協作型機器人品牌，被視為是集團金雞母。

(中時電子報)