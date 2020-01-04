馬英九憤怒表示，反滲透法是非常可怕、可惡又可恥的法案，1月11日一定要下架民進黨政府。（陳育賢攝）

馬英九憤怒表示，反滲透法是非常可怕、可惡又可恥的法案，1月11日一定要下架民進黨政府。（陳育賢攝）

馬英九4日晚間參加新竹市的「祈福，天佑台灣─知恩感恩報恩」祈福晚會。（陳育賢攝）

馬英九4日晚間參加新竹市的「祈福，天佑台灣─知恩感恩報恩」祈福晚會，有大批支持者場到場參加。（陳育賢攝）

國民黨新竹市立委候選人鄭正鈐4日晚間在將軍村舉辦「祈福，天佑台灣─知恩感恩報恩」祈福晚會，前總統馬英九在晚間6點到場，馬英九先帶領全場民眾為殉職將領默哀，接著他也情緒高亢的表示，反滲透法是非常可怕、可惡又可恥的法案，1月11日一定要下架民進黨政府。

馬英九今晚在為殉職將領默哀後表示，兩天前發生總長空難事件，這件事情他感受特別深，因為沈一鳴在他當選總統時，從參謀本部情報次長、空軍作戰指揮部的指揮官，做到空軍副參謀長，再來是國防部的常務次長，之後在2015五年任命他做空軍司令，沈總長一直給他很好的印象。

事實上，他空軍官校第1名畢業，後來不論是 IDF戰機、F16戰機跟幻象他都會飛，專業非常強，空軍司令任內做了3年多，一直到去年7月升任總長，這個人基本上做事認真待人、謙沖誠懇，而且專業非常強，所以兩天前聽到噩耗，真的感到很難過、遺憾與不捨，政府一定要把原因找出來，絕不容許這種事情再發生，這樣才對得起他們這些為國家艱苦奮鬥堅忍不拔的將領們的犧牲。

最近民進黨推動反滲透法，讓他感到非常的痛心，因為他覺得這是1個非常可怕、可惡又非常可恥的政策，可怕是因為它範圍很廣，但是規定的很模糊，很容易就觸犯，這個法律同時也沒有主管機關，到時候誰來決定誰犯罪都是1個大問號。

馬英九說，在立法院舉行公聽會的時候，他問過陸委會，他們說國外也有這種法律，但他問你說1個來，結果1個也沒有，包括澳洲、美國都是外國代理人登記法，完全不是刑事特別法，他問法務部的代表，萬一這個草案施行，會不會窒礙難行？法務部的代表也很為難，不願意回答這些問題。

這就是他最擔心的，這樣的1個重要那麼大的法律，居然沒有做好準備，沒有行政院的版本，其實他覺得它很可惡，怎麼可惡呢？為什麼蔡總統執政3年半，卻要在選舉前提出這樣的法律，顯然它不是要對付中共的，顯然它是拿來對付國人的，這就是他最痛恨的部分。

前幾天，有關單位居然去傳訊台大教授，他只是去批評故宮南院的政策，就要被傳訊，這是什麼國家啊？怎麼可以這樣子侵犯人民的言論自由。

他覺得這是非常可恥的事情，全世界都知道台灣是1個民主國家，他在2008年當選時，美國總統小布希發來賀電，他說，台灣是亞洲跟世界民主的燈塔，這是1個非常好的讚美，可是現在我們的國家居然把人民的言論自由壓在腳底下踐踏，這是完全不能接受的，所以這個法案是1個可怕、可惡又可恥的法案，我們要反對它。

現在國民黨在立法院的力量不夠，所以現在要反對他，就只有1個辦法，是就是1月11日讓蔡英文總統跟民進黨立委都下架。

(中時 )