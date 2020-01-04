北京科技大學今天（1月4日）表示，該校已全面實施本科生（大學部）全程導師制，全校1360名專任教師，包括4位大陸中科院院士、長江學者、國家傑出青年科學基金獲得者等眾多高層次人才，擔任本學期新入學的10638名本科生導師。

中新網援引北京科技大學教務處處長宋波的說法，表示導師制實行以來，該校有8個學院的大一必修課不及格率降低。

在競賽方面，2019年競賽獲獎比2018年增加402人次，獲得大陸國家級以上獎項的學生增加122人次；在創新創業項目上，學生參與積極性顯著增強，2019年申報本科生科研訓練計畫905項，比2018年增加286項，參與學生人數由2631人增加到3595人，其中近一半專案由學生全程導師指導。

針對學生的問卷調查顯示，與導師溝通情況上，68.96％的學生表示溝通良好，學生認為導師在專業引領、幫助適應大學生活、培養學習興趣方法、提高思想品德等方面幫助比較大。

(旺報 )