高嘉瑜則指出，除了要推動都更危老建築以外，更會要求政府提供中繼宅，並推動容積率的放寬，讓市民改建的意願確實提升。（吳康瑋攝）

2020大選進入倒數階段，北市第四選區（內湖、南港）國民黨派出現任立委李彥秀，民進黨則派出有「港湖女神」之稱的高嘉瑜應戰，呈現雙姝對決。李彥秀指出，過去被民眾稱為「黑箱」的內湖、南港區，在自己這將近四年的時間內的努力下，成功淨化港湖地區，使其進化為「東區的新門戶」，她強調，自己身為一個國會的代表，最重要的是要努力將港湖地區的市民福祉包括健保、食安、醫學等，在國會爭取、規劃，確實提升在地環境。

李彥秀針對自己的交通政見指出，待她連任後，將在國會大力啟動信義、松山線的評估，並確實解決內湖科技園區及南港地區這2、30年的塞車問題，並增加在地交通容量。而產業升級方面，她指出，自己預估在南港成立青創中心，透過將傳統產業結合青創產業，將港湖的科技機制重新升級，以智慧型的科技，待給在地市民更優質的居住環境，對手高嘉瑜對解決內湖交通問題則提出，將在上任後，要求北市府將汐止民生線盡快通車，更將「跳蛙公車」加入1280的月票可搭乘的清單，提升在地大眾運輸的工具的使用，改善民眾通車問題。

李彥秀談到曾有不少家長向她反映，持續抽不到公托的名額，她指出，自己身為一個職業婦女非常感同身受，更將在上任後，落實普及公托機會、給予評鑑機制，希望可以為在地市民打造良好的公共空間、哺乳環境等友善空間，並將產假從8周延至12周，改善婦幼及學童受教育的福祉。她強調，自己也將為性平教育再度研討，希望增加學校及家長之間的溝通空間，培養出孩童「尊重別人、認同自己」的觀念，對此，高嘉瑜也提出，自己上任後，將會力推公辦民營的托幼及津貼，讓公托公幼免抽籤，讓港湖地區的年輕人「敢生敢養」，確實增加生育率及在地市民的福祉。

針對住宅建設問題，李彥秀則將力推「危老建築」、「防災型的都市更新」的規劃、改善及建設，她指出「這是大家都最需要的」，而高嘉瑜則指出，除了要推動都更危老建築以外，更會要求政府提供中繼宅，並推動容積率的放寬，讓市民改建的意願確實提升，她更指出，在進入國會後，將力推「實坪制」的購屋政策，讓圖利建商、官商勾結的問題不再存在，更讓年輕人買得起房子。

(中時 )