包偉銘與愛妻劉依純勤跑公益獻愛心，今中午至台南新春餐會關懷獨居老人，除了發送每包600元的紅包每位獨居老人，更贈送每人1件夾克及關廟麵，讓每人臉上充滿感謝，包偉銘也擔當活動主持人，展現超強台風，與劉依純對唱〈情人大叔〉，劉依純也帶來〈月亮代表我的心〉等多首經典老歌，讓台下長輩們充滿回憶。

由山西宮大主會吳進男號召親友舉辦的「關懷弱勢」溫暖新春餐會，整場活動耗資約300萬。吳進男表示，因為看到魔幻列車的公益活動，而主動邀請包偉銘、劉依純、粘立人等前來共襄盛舉，希望能帶給社會更多溫暖。而席開120桌，包偉銘和劉依純也逐一敬酒打招呼，他笑說「這樣好像新郎新娘結婚敬酒一樣，再結一次婚的感覺。」

包偉銘與愛妻劉依純赴台南新春餐會關懷獨居老人。（翰森娛樂提供）

粘立人（右起）和劉依純、包偉銘、包庭政赴台南新春餐會關懷獨居老人。（翰森娛樂提供）

包偉銘這次身兼舞台監督、主持、表演，忙得有些頭昏腦漲，不過氣氛真的非常溫馨。而包偉銘兒子包庭政也特地南下當表演嘉賓，一家三口和樂融融，更載歌載舞表演〈星期六〉，現場熱鬧滾滾。有對老夫婦結束後更緊握包偉銘雙手，感謝他將愛心持續散布下去，包偉銘則哽咽表示，「助人的快樂其實才讓我們真正受到幫助，同時獲得心靈的滿足」。

此外也長期關懷偏鄉孩童，包偉銘、劉依純和粘立人昨先前往台南關廟鄉深坑國小，替學童們帶來精彩演出，他帶現場小朋友大跳〈枸杞走起〉。而他勤跑校園送暖的活動預計共跑100場，未來也會繼續努力，帶給更多人溫暖力量。

(中時 )