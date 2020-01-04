日本人氣男團w-inds.今日中午抵台，為明日的演唱會做準備，成員橘慶太、千葉涼平、緒方龍一現身機場，立刻引發接機等候的400位台灣粉絲尖叫歡呼，下午3人出席記者會，聊到即將曝光的新歌MV，竟然話題大歪樓，龍一意外被爆料是「花花公子」。

涼平（左起）、慶太、龍一現身機場引發粉絲暴動。（G MUSIC提供）

據知在新歌MV中，慶太將化身playboy，和女模特兒有互動，為何由他演出花花公子而不是其他成員？慶太解釋是身高搭配所需，並強調自己現實生活中完全不是playboy路線，還立刻推給龍一，「龍一才是花花公子！」更笑說：「這樣的爆料完全沒問題。」

一旁的龍一無故被補槍後，接力搞笑向在場的台灣媒體說：「那你們要小心囉。」但當他意識到自己可能會被夥伴的爆料登上新聞標題，突然又激動表示：「我就知道會這樣，為什麼！」然後急忙補充說自己其實喜歡親近大自然，最愛的休閒活動是登山，作勢撇清花花公子形象。

中午在機場用手機狂拍台粉的慶太，同時也是團員間推舉的拍照達人，他也在記者會現場示範拍攝技巧，化身媒體幫兩位團員拍照，還躺在地上抓角度，專業度十足，至於站在攝影立場，兩位團員最帥角度為何？他笑說：「怎麼拍都很帥。」

被問到演唱會有無練習中文跟粉絲打招呼，3人則好奇想學台灣時下流行用語，最後學了一句「是在哈囉？」知道寓意後他們感到挺實用，不停討論什麼情況下彼此可以拿來互相吐槽。w-inds.巡迴演唱會售出逾9成，現場還有零星票券可購。

(中時 )