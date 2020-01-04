桃園璞園4日把桃園巨蛋徹底變成自家主場！靠著動員上千名球迷進場助陣，璞園靠著末節一波誇張18比0，最後以87比71輕取台啤，也中止台啤開季8連勝，「Kiwi」李啟瑋末節三分球投5中5、獨拿15分，比台啤末節12分還高。

其實李啟瑋前3周的三分火力超級低迷，在台北和平館三分球出手30次只進4球，命中率僅1成33，沒想到來到桃園巨蛋，兩場比賽下來三分球8投8進，命中率維持完美的百分之百，「大概是我這兩天都提前半小時到場練投吧。」

「之前我在和平館打不好，真的很感激教練團與隊友仍然鼓勵我勇於出手，這應該是我生涯首次單場三分球6投6中，無論如何，能夠打破台啤不敗之身真的很嗨，」全場拿下20分的李啟瑋說，「但在末節，我沒想太多，出手就對了。」

璞園贏球另一功臣是洋將愛德，他拿全場最高30分，另有14籃板、3助攻，問他今晚為何這麼準？愛德笑著說，「有時我投得進，有時投不進，最重要的是，我都抱持相同心態打球，我從來不在乎自己得幾分，只想融入這個團隊。」

「真心感謝桃園球迷支持，今晚感覺就像我們主場，希望以後都在這種環境打球，」整場比賽都在抱怨尺度的璞園總教練麥班達表示，「最近看到媒體寫得好像台啤已經拿下本季冠軍，巴克利是史上最強洋將，但我們並未受到影響。」

至於台啤總教練周俊三對於吞下本季首敗的想法，「就是我們這場比賽得到的分數沒有比對方高，所以我們輸了，我們確實專注力不夠，也在碰撞上吃虧，璞園打球本來就很凶悍，不僅是個人，而是整個團隊。」台啤以蔣淯安16分最高。

(中時 )