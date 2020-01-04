王金平（前右三）與雲林縣長張麗善（前右二）等上千人共同哀悼殉職的黑鷹將士。（張朝欣攝）

前立法院長王金平4日到雲林縣斗六市參加「歲末寒冬公益晚會」，除了捐贈20萬元「自強媽媽創業基金」做公益，也與雲林縣長張麗善等上千名民眾，共同悼念黑鷹直升機的殉職將士，場面哀戚莊嚴。

壽險文教基金會董事長許舒博、縣議員賴淑娞服務處結合各界團體，4日晚上在雲林縣體育館舉辦「有你真好」歲末寒冬公益晚會，募集愛心發票幫助偏遠地區弱勢學童，前立法院長王金平並於現場捐助20萬元創業基金給單親媽媽們。

王金平被問及未來選戰最後黃金周的看法，表示「大家各自努力」，至於9、10日韓國瑜造勢活動是否參加，他解釋「行程都排滿了，所以不會去」。

隨後王金平與雲林縣長張麗善、副縣長謝淑亞、斗六市長林聖爵等人，共同點燈一起哀悼黑鷹直升機的殉職將士，場面莊嚴肅穆。

王金平表示，此次參加晚會除了要幫助弱勢學童與單親媽媽們，同時也要藉著這個機會哀悼黑鷹直升機的殉職將士。

張麗善說，希望透過「祈禱」這首歌曲，大家一起來悼念英勇的將士們，願他們安息，同時感謝王院長、壽險文教基金會董事長許舒博共同來關心弱勢，祈求社會更祥和。

主辦單位特別邀請陳隨意、唐儷、王海玲、王瑞瑜、于台煙、邰肇玫、施孝榮等歌手獻藝，用歌聲溫暖人心；身為單親媽媽的謝淑亞也以自身經歷，帶給單親媽媽們更堅強的力量。

(中時 )