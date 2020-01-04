北京奧林匹克公園管理委員會副主任楊平今天（1月4日）透露，位於北京市朝陽區的北京奧林匹克公園內的2022年冬奧會場館新建、改擴建工程將於今年陸續竣工。

其中，國家速滑館（俗稱冰絲帶）2019年12月31日已封圍封頂，預計6月竣工；將從「水立方」變身「冰立方」、舉行冰壺比賽的大陸國家游泳中心改造工程，預計7月完成；作為冰球比賽場的國家體育館冬奧場館改（擴）建工程預計9月底竣工、北京冬奧村的主體結構已經封頂，將在年底完工。

至於承擔主新聞中心和國際廣播中心功能的國家會議中心二期主體結構施工，已進入地上施工階段，預計2021年年底前基本建成，滿足冬奧會的使用需求。

北京奧林匹克公園作為奧運功能區核心區域，是2008年北京夏季奧運、殘奧和2022年北京冬季奧運、殘奧的主承載區，是目前世界上最大的綜合性奧林匹克文化展示區，目前大力推進「科技冬奧」應用場景專案落地已利用5G、無人駕駛等技術陸續開展無人清掃、無人售賣、無人巡察、無人駕駛擺渡車等應用場景專案。

(旺報 )