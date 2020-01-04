國民黨總統候選人韓國瑜今晚舉辦「國政領航 台灣起飛」政策發布會，由「耀眼新藍天」競選影片拉開序幕，接著韓國瑜上台分享這兩個半月來傾聽之旅心得，他強調，政治人物永遠有兩種選擇，「難得有機會作威作福或為人民做牛做馬」，這就是政治人物心理選擇；有神論者手上有權力無法照顧人民，決不會上天堂，絕對會下地獄，政治人物可以造福也可以造孽。

韓國瑜一登台亮相，現場的立委、工商團體代表、國政顧問團成員、青年團代表熱情掌聲不斷，韓國瑜先向到場的大家致謝，今天有上百位國政顧問團學者、專家在場，國政顧問團共250人都是中華民國最頂尖優秀人才，包括產官學、退休政務官、部長與院長級人士，經過250場會議，花了近4個月，分成26組，貢獻他們一生所學。

韓國瑜說，自己從十月開始展開土地傾聽之旅，政治人物一旦離開人民，施政就會非常危險，這趟傾聽之旅，接收到溫暖的手、熱切改變的眼睛、期待未來不一樣的臉，感到民心思變，民怨很深，高呼「莫忘世上苦人多，多多關心同胞」。

接著，韓國瑜宣布請假高雄市長後，首場傾聽之旅從台灣尾屏東墾丁出發開始談起，又談到原鄉文化，強調原鄉是所有族群最辛苦的一群，未來一定要強化醫療、教育、經濟發展、地方建設，最後，未來政府也要大力度強化長照。

(中時 )