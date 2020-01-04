彰化縣議長謝典林坐在007電影中龐德最新座駕奧斯頓馬丁DBS副駕駛座，由藝人姚元浩駕駛進場領跑。（謝瓊雲攝）

廠車組陸續出發，在進場計時賽前表演直線加速後甩尾1圈，緊接著進入賽道，現場引擎聲與輪胎磨地聲，令參觀民眾瞬間熱血沸騰。（謝瓊雲攝）

會場也吸引大批經典老爺金龜車到場車聚、參與拉力車賽事。（謝瓊雲攝）

彰化國際賽車接兩天賽事活動流程。（主辦單位提供／謝瓊雲彰化傳真）

在彰化縣議會促成與彰化縣政府支持下，台灣極限賽車運動協會4日起一連兩天在彰化高鐵特區舉行「2020彰化國際賽車節」，全場共有200多輛競賽車同場亮相，價值上億元的車王福特GT40，還以電影《賽道狂人》中擊敗法拉利的同款塗裝驚艷現身，令賽車迷興奮大飽眼福。

全台首場封街拉力賽！彰化高鐵站特區柏油道路封街賽道全長5公里，共分為廠車統規組、一般街車組、飄移組及老車組競賽，國內各大知名車廠也派出旗下頂級車手與車款到場，改裝車大廠K SOORT派出藍寶堅尼廠車參賽，還有多輛搶眼廠車一字排開展示；主辦單位也找來兩輛奧迪TCR RS3參賽，藝人姚元浩親自駕駛一台參加競賽，為賽事帶來高潮。

開幕式上由姚元浩駕駛007電影龐德最新座駕Aston Martin DBS載彰化縣議長謝典林進場領跑繞圈，吸引全場目光焦點，競賽入口處排出勞斯萊斯DAWN、Wraith，法拉利512 superfast、488，麥拉侖650 s spider、Aston Martin DBS、DB11，與藍寶堅尼 Urus等共8台車輛，全部總身價超過1.3億元，加上全球限量20部的福特GT40充當賽道安全車，經典金龜車老車車聚，全場亮相各式超跑、新舊經典車款，總價值超過10億元，陸續上場甩尾競速，令人大飽眼福。

協會理事長蔡欣宏說，這是國內首次進行封街拉力賽，是一種街頭競速計時賽，以往台灣賽車多在賽車場飄移或山區越野賽，目前協會成員已逾7萬人，能在彰化縣政府支持下封街提供5公里柏油賽道，是一大突破，顯見賽車產業未來指日可待。

彰化縣長王惠美表示，彰化縣汽車零組件產業蓬勃發展，許多是業界的隱形冠軍，產業鏈已足夠組成一輛高級賽車，希望透過專業賽事讓世界看到彰化汽車產業的努力；縣議長謝典林則強調，若賽事順利成功，盼縣府未來可以年年舉辦。

(中時 )