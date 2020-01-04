軍聞社記者陳映竹。(圖/本報資料照)

黑鷹直升機2日失事，造成參謀總長沈一鳴等8名官兵不幸殉職，軍聞社新聞官陳映竹幸運獲救，因腰椎及左邊小腿有輕微骨折，目前仍在加護病房。作家廖玉蕙搭高鐵北上巧遇陳映竹的父親，替這位父親感到慶幸，更表達對他女兒機警求救的佩服，陳爸爸也不禁說：有女兒真好。

廖玉蕙說，她3日回台中北上臨時購票，只拿到兩個三人座的中間位置，她和老公分坐前後排。車行駛過半，靠窗位置的男人拿著手機客氣問說：「請問想要回這個信要怎麼辦？」廖玉蕙：「你要回他什麼？我來幫你打。」男人說「就寫謝謝大家。」男人靦腆道謝解釋說：「我是墜機事件那個軍聞社新聞官的爸爸，剛才是軍中寄給我的慰問信。」讓廖玉蕙大吃一驚！心想：哇！好巧。

廖玉蕙跟陳映竹的父親道喜：「大難不死 ，必有後福。」陳爸爸說他早上去謝過菩薩了，女兒幸好被樹枝勾到腳，不然也很危險。談起這位女兒，他眼裡閃著光。他說女兒陳映竹由傳播管理系畢業後，轉任軍職，工作很認真，對父母也體貼，還擔心說弟弟已經結婚，女兒卻還沒結婚！說到這兒，他警覺地說，結婚的事，還是別管太多。

廖玉蕙表示，陳爸爸原本在高雄工作，因母親身體不好，退休後，搬回美濃侍奉母親。前幾年母親過世，他還是留在美濃的三合院過著農耕生活。秋冬種種水果，夏日休耕，帶著妻子去旅行。廖玉蕙稱讚他把孩子教得很好，對國家很有貢獻，他笑得開心。他說：「有女兒真好，每次她回來，我去接她，她總是撒嬌地要求抱抱，讓我很不好意思。」

對還在醫院治療的女兒，陳爸爸說，太太跟弟弟2日先北上了，3日早上他跟女兒通過電話，女兒顯示很有精神，但仍在加護病房內，得觀察5天。

(中時電子報)