70歲的蕭姓田中鎮民，昨一早利用早起運動的時間，在市區沿途扯下多面特定候選人的競選旗幟布條，今天遭警方循線逮捕後移送法辦。（警方提供／謝瓊雲彰化傳真）

選情緊繃，候選人競選旗幟、旗桿、帆布布條、看板，遭破壞時有所聞，彰化縣70歲田中鎮民蕭男連續破壞十多面特定候選人競選旗幟，社頭鄉代會主席翁嘉壕發現報警，蕭男供稱是旗幟插太多，影響視線不滿，才會徒手扯下布條，遭警方依違反《選罷法》、《刑法》毀損罪等移送。

根據民眾提供給田中警方的手機錄影畫面，3日一早7時許，早起運動的蕭男沿著田中鎮和平路、鴻門圳、山腳路至社頭鄉山腳路、北源巷等，一路針對立委候選人蕭景田的競選旗幟、布條，總計共破壞8面。

田中警方指出，蕭男供稱是布條太多，認為已影響到往來車輛的行車視線，才會動手扯下。蕭景田競總指出，內部自行統計選區內遭民眾破壞的旗幟已有10多面，因蕭男一人連續扯下多面布條，且部分懸掛位置旁邊還有其他對手旗幟卻未被破壞，幹部認為太具針對性，才會報警交由司法偵辦，也呼籲選民保持理性。

元旦當天也傳出在福興鄉有55歲楊姓鹿港鎮民，趁著跨年夜深夜，偷取大批藍、綠立委候選人的競選旗幟，鹿港分局福興分駐所下班員警眼尖當場逮個正著，楊男坦承拔下旗幟、竹竿和鐵絲鐵條，要變賣給回收場或農民，遭警方依竊盜罪和違反選罷法移送。

鄉下地方多數競選看板、帆布等大型文宣品十分搶手，回收業者、農民都虎視眈眈，依《選罷法》規定候選人應於投票日後7日內自行清除，否則環保單位可依《廢棄物清理法》開罰，多數候選人都直接讓業者、民眾自行拆除；資深員警提醒，若搶在選前先下手就會吃上官司。

(中時 )