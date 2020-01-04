國民黨總統候選人韓國瑜今晚舉行國政發表會，韓國瑜在教育政策三支箭，若當選要推動台灣最大規模人才培育的滿天星計畫，包括台灣碩博士生出國交換生一年費用政府補助、小學起實施中英文雙語教育，45歲以下軍公教警消每年送1％至2％出國，跟國際接軌，估計十年時間可以讓台灣脫胎換骨。

韓國瑜表示，台灣現在最大危機就是世界慢慢台灣，台灣也慢慢忘記世界，周邊國家都成立相關合作機制，台灣卻都被排除在外，台灣什麼都沒有，唯有優秀的人才，若當選後要推動台灣最大規模人才培育的滿天星計畫。

韓國瑜說，為了讓下一代孩子跟國際接軌，除立政府幫忙付學貸利息外，還要送台灣碩士、博士班學生出國交換生一年，政府找錢幫忙送出去；小學起實施中英文雙語教育；每年送45歲以下1％至2％軍公教警消出國進修，跟國際接軌。

韓國瑜預估，滿天星計畫執行十年後，能讓台灣脫胎換骨，滿天星計畫培育下一代勢在必行，讓台灣下一代就像星星發光發亮。

(中時 )