62歲的國際導演蔡明亮去年忙翻了，拍片、跑影展、搞展覽、賣咖啡，直到11月金馬獎前夕，身體終於亮紅燈，原本就有高血壓的他，被診斷出膽結石，加上過勞引起恐慌症爆發，就在金馬獎過後幾天，他竟然有了臨終預感，當下便立刻交代後事。

臨終預感發生時，蔡明亮人在高速公路上，突然覺得自己快死了，呼吸不過來、控制不住自己的身體，就對擔任駕駛的電影製片說：「我不行了，我快死了，送我去醫院。」還有種不知道什麼事情即將要發生的預感，也把要跟視如己出的李康生所說的話請製片轉達，避免遺憾。

有一說是人在生死關頭會浮現人生跑馬燈，蔡明亮的經驗則是所有東西都被放大，時間變得很漫長，「當時製片用google查，離最近的醫院路程要20分鐘，感覺地久天長，連等火車經過等平交道，都覺得怎麼過了這麼久。」

「我也知道生死是由不得人的，會有一點點悲傷，難道就這樣子了嗎？祂要把我帶回去了嗎？」蔡明亮在車上對菩薩發願說：「再給我多一點時間，讓我把事情都完成。」現在他中西藥都吃，家裡有兩台血壓機，新的一年希望能變得更健康，「剛入行拍電影，其實設定只拍10部，如今拍了11部長片，說起來也算不虛此行，真的沒什麼遺憾，但如果可以，再讓我拍第12部吧。」

除了電影之外，蔡明亮還有一件重要的事想做，就是他經營的「蔡李陸咖啡」，「每次想起來，咖啡都是很好的回憶，我第一次喝咖啡應該是跟我的外公，我出生在60年代的馬來西亞，當時還是殖民地，我有一個喜歡喝咖啡的外公，下午他會帶我去喝咖啡，他喝咖啡，幫我點美祿，有時我也會想喝咖啡。」

蔡明亮（右）和李康生走遍國際影展，咖啡就是最好的國民外交伴手禮。（盧禕祺攝）

蔡明亮記得小時候咖啡都用燒的，外公怕燙到他，會把熱咖啡倒在咖啡杯下面的盤子上，比較快冷，方便讓年幼的蔡以口就盤喝，「我家有7個兄弟姊妹，我想他們都沒有這樣的回憶，外公5點開店前，都會帶我去喝咖啡，我過著神仙生活，一天還可以看兩次電影，那是我最無憂無慮的年代。」

蔡明亮的一切都挺有自己的風格，電影是蔡明亮，個人風格過目難忘；咖啡也是蔡明亮，賺不了大錢卻又不會收攤，蔡說：「我不太善於做咖啡生意，常常想收掉它，但它又一直存在這，每到年底，都想要再推出一些東西，不是賺錢，但就是很有意思。咖啡在我生命裡面很點綴，但又不能沒有，我就是很在乎這個東西。」詳細購買資訊請至官網「蔡李陸咖啡商號」。

(中時 )