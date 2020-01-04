網絡起家歌手吳是閎，繼之前自掏腰包20萬製作新歌〈你不愛了嗎〉，2019年底再推出新歌〈冰箱〉，並趕在跨年夜前拍MV，吳是閎笑說：「有種想跟2019年說拜拜的愉悅感，拍MV時為了呈現地上反光、反射的感覺，我一邊唱、一邊有人潑水，最後拍完我鞋也壞了，鞋底整個開口笑。」

〈冰箱〉創作靈感源於他以前跟朋友租屋同住，大家分別將各自的食物放進冰箱，隔一陣子想找來吃都會不見，冰箱裡總剩下過期、不能吃的食物，「後來歷經感情波折，覺得冰箱放的食物很像感情，很多人不愛了不敢去面對，過期、壞了依然放在冰箱裡，直到有一天想到才發現它壞了，不再屬於自己能掌控的狀況」；吳是閎邀來多年好友、曾擔任周杰倫〈我是如此相信〉MV的吉他手合作，耗時一天完成〈冰箱〉MV拍攝。

吳是閎趕在跨年夜前拍新歌MV。（吳是閎提供）

他去年為了創作音樂作息不正常，導致失眠、內分泌失調，聊起新的一年，吳是閎期許自己創作40-50首歌、發行一張專輯，「除了希望作品持續進步，在堅持夢想、理想的同時，也要注意自己身體」。

(中時 )