蔡依林（Jolin）「Ugly Beauty」演唱會4日第五場，加碼獻唱〈我〉，以及〈假裝〉、〈非賣品〉等4首歌的組曲，持續活力十足、完美演出！Jolin在這套巡演中三度登高，尤其出場時高掛七層樓高、僅坐在細長繩索吊著的鞦韆上演唱〈惡之必要〉，危險程度讓團隊替她投保5000萬台幣的保險；她的經紀人王永良今表示，Jolin不畏高，一開始彩排就相當鎮定。

這套巡演由六個章節串連，Jolin在「漠視的慾望」中，駕著「黑魔蠍」坐騎威風出場，之後脫去身上的血紅大衣、秀出豔紅色緊身馬甲，薄紗底下美胸盡現，改良式「叉型罩貼」讓她胸型呼之欲出，火辣性感得令人無法直視；其中還有幾幕，Jolin和頭戴面具的男舞者調情、近身撫胸，並在心型大床上演「床戲」，她被紅繩綑綁宛如電影《格雷的五十道陰影》情節，不符合人體工學的舞姿，看得讓人臉紅心跳。

Jolin一身豔紅緊身馬甲，薄紗底下美胸盡現。（凌時差提供）

Jolin與男舞者床戰的橋段，為了讓全場觀眾看清楚舞姿，腳踩10公分高跟鞋的她，在傾斜15度擺設的床上使勁熱舞、考驗平衡感，最後她宛如動作片般拿槍刺殺敵人，背著重達五公斤、由1萬顆施華洛世奇水鑽鑲入的機關槍掃射大螢幕、秀出「BITCH」字樣等畫面，全靠Jolin的肌力完成。

Jolin一身豔紅緊身馬甲，薄紗底下美胸盡現。（凌時差提供）

Jolin駕著「黑魔蠍」坐騎威風出場。（凌時差提供）

Jolin駕著「黑魔蠍」坐騎威風出場。（凌時差提供）

(中時 )