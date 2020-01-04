台灣的金融科技，就屬行動支付最為突出，政府兩年前就喊出「行動支付普及率2020年達六成，2025年到九成」的政策目標。實踐大學財金系講座教授沈中華指出，行動支付的主管單位分散在不同部會，各單位並未整合行動支付普及率的定義公式，2020年就已經到了，這筆帳該如何算啊？

行動支付在中國大陸可以直說是支付寶、微信支付等，根據沈中華與王儷容的最新研究，在臺灣，電子支付、電子票證條例、以及第三方支付的提供網路交易代收代付服務平臺自律規範，都可以算是行動支付，而各類都有知名的業者，較常見的「街口支付」、「Pi拍錢包」、「Apple Pay」等，就法規及營業項目來看卻是三種營業型態，不同部會有各自統計行動支付數字的奇特台灣現象。

沈中華請研究助理細算，臺灣合計有20個以上是用「Pay」為名的支付工具，且有20個以上以「幣」為名的支付工具！他十分懷疑，是不是通通屬於行動支付的統計範圍內呢？

「談判與管理政經講堂」今（4）日由中華談判管理學會、台大物聯網中心、國發會區塊鏈大聯盟等單位共同舉辦，這個平台已成為台大管理學院與產業界的溝通管道。今天的議程安排沈中華開場演講，早已提交簡報資料的他，不巧感冒微恙，改由台大商研所名譽教授江烔聰代為口頭報告。

沈中華認為，學者的價值在於提出良好的政策建議，針對台灣行動支付的現況，他的建議是，「第一步應該是有良好的比較基礎」，才能有客觀可靠的方法統計數據！

(工商 )