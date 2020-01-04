選前黃金週，軍公教勞守護聯盟4日舉辦「總統及立委席次選情分析」座談，邀請政治、戰情專家討論最後一週的政治藍綠攻防情勢。中山大學政治所教授廖達琪依歷年來投票趨勢判斷，藍營最後階段衝刺，怎麼勸不喜歡韓國瑜的年輕人「寧可選擇宋楚瑜、不要投給蔡英文」是奇招。

廖達琪則說，韓國瑜「民調蓋牌」之舉實在精明，瞬間讓綠營失去國家資源掌控民調的優勢，但林靜儀「主張統一是叛國罪」、美國即將在伊朗發動戰爭這兩件事將在選前衝擊台灣的選情。

從歷年總統大選投票率觀察，廖達琪指出，2016年宋楚瑜獲得157萬票，判斷多為年輕族群選票。因此藍營在最後階段，遊說尚未決定的年輕人「若討厭韓國瑜，宋楚瑜也是不錯的選擇」可以避免票流綠營。

中華戰略學會研究員張競表示，依規定德國之聲的專訪須在事前兩週敲定時間並預送題目，林靜儀的發言絕對經過民進黨高層審核，就算脫稿演出，正式播出前民進黨高層一定也審核過。民進黨2日一早明知黑鷹直升機墜毀，還執意在當天發布這篇消息，相當冷血，也展現出只在意選舉的意圖。

全國公務人員協會榮譽理事長李來希表示，從上一屆總統選舉來判斷，今年投票率可能來到70％，年輕團體將是韓國瑜的決勝關鍵。目前主流媒體明顯被綠營掌控，但網路自媒體興起，發揮很大的效用，民進黨打壓也無效。

高雄餐旅大學航空暨運輸服務管理系教授陳福川認為，民進黨重視年輕族群，從太陽花運動之後開始用行銷的手段來經營政治。他鼓勵年輕人多多了解反送中、藝人周子渝爭議事件的背後意義，再來做出理想的選擇。陳福川也呼籲國民黨「把初衷找回來」，塑造好的品格，才能吸引年輕人。

(中時 )