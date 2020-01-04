國民黨副總統候選人張善政今晚出席國政發表會上台致詞表示，上台前製作單位說他是科技男，要他上來講話要學甲伯斯，但他說博士論文前幾天都po在網路上，他是真博士，不是假博士，接機酸蔡英文總統博士學論及論文疑雲。

韓國瑜國政顧問團法表政策前，張善政引言致詞表示，過去科學園區締造人才、產值、國際地位，40年過去成績嚇嚇叫，不過，過去三、四年蔡政府不論能源、經濟、教育等政策歪掉，如果韓國瑜、張善正當選總統、副總統，一定會把被扭曲的政策調整回來，撥亂反正。

(中時 )