台南市學校致贈感謝狀給人間道慈善會。（義竹國中提供／張毓翎嘉義傳真）

台南市人間道慈善會媒合嘉義縣義竹國中4日在學校舉行「大手牽小手守護孩子向前走」活動，捐贈2個縣市17所國中、小學生獎助學金及物資；人間道慈善會理事長莊喻絜表示，盼藉此暖心的社會服務，幫助偏鄉學生，期許他們長大後也秉持一樣的善念「施比受更有福」來回饋社會。

今日台南市教育局副局長吳國珉也蒞臨，向人間道慈善會及各界善心人士，表達由衷謝意，他勉勵現場的學生們，一點小小的贊助，背後藏著無限的愛心，等長大後有能力時，要把愛心延續下去，每人都貢獻一點，就足以引起社會廣大的迴響。

受贈獎助學金及物資的學校包括義竹國中、光榮國小、過路國小、義竹國小，麻豆區港尾國小，佳里區通興國小、子龍國小，學甲區中洲國小，鹽水區鹽水國中、鹽水國小、宅港國小、竹埔國小、坔頭港國小、歡雅國小、仁光國小、文昌國小、岸內國小共17校。

人間道慈善會志工們從3日下午即到義竹國中進行物資的盤點及流程的再次確認；義竹國中校長蔣佳樺感謝人間道慈善會給予學生的幫助，也感恩台南議會專委、前嘉義縣教育處長王建龍及台南市回社慈善會理事黃永順牽線下，讓嘉義縣的學校有機會得到關懷。

義竹國中學生陳同學表示，她把獎助學金及物資分享給伯父，謝謝人間道慈善會讓她懂得感恩惜福，長大後也會飲水思源、回饋社會；翁同學說，受人間道慈善會的鼓勵，他會更努力追求自己的夢想。

(中時 )