美國民眾3日一覺醒來，驚然發現中東戰雲密佈，第三次世界大戰蠢蠢欲動，嚇得滿18歲、完成兵役登記的美國青年慌忙上網搜尋自己是否會被徵召入伍，導致美國兵役登記局官網癱瘓。還有更多人推文徵詢躲避兵役的妙招，讓「躲避徵召」（dodge draft）成了當天推文的熱搜字。

Me acting dead after the first gunshot is fired in World War 3 #WorldWarIII pic.twitter.com/73ZaZhlv3f — Chris (@chris_panaccio) January 3, 2020

美國自1973年開始實施募兵制，不過所有年齡在18-25歲的美國男性公民以及尚無公民資格的男性移民都要在滿18歲之後30天內完成兵役登記；若無按時登記完畢，沒有按規定向美國兵役登記局登記，除了影響入藉，也無法在政府部門任職，不能申請大學助學貸款，無法申請駕照等等。在和平時期，這只是形式上的必要手續，目的是為了讓政府掌握國內兵役人口總數等資訊。

但隨著美伊可能開戰，第三次世界大戰可能不遠，許多民眾人心惶惶，加上網路盛傳完成兵役登記，等於簽了自動入伍令，嚇得網友趕緊湧入兵役登記局官網查詢，也讓「兵役登記網站」（Selective Service System）3日一度癱瘓當機，官方立刻在推特要求民眾晚點再嘗試，並指出，「兵役登記系統會照常運作，如果國家遇到緊急情況，總統和國會仍須透過立法草案來執行。」

隨著美軍3日空襲伊拉克、炸死伊朗將軍蘇萊馬尼，美伊爆發戰爭的態勢急劇升高，「第三次世界大戰」成為推特的熱搜關鍵詞。另外，「躲避徵召」（Dodge Draft）的搜尋次數也在短時間內暴增。

有網友推文，「我有氣喘，應該不符資格吧。」還有網友稱「我要搭下一班班機飛回加拿大，躲避徵召。」也有人乘機揶揄LGBT，稱「如果軍方不歡迎LGBT，我應該不會被徵召吧。」有人則建議「乾脆裝死吧。」

(中時 )