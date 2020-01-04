曾在美國福斯新聞擔任記者的加州洛杉磯KTLA-TV新聞女主播寇特妮．弗里爾（Courtney Friel）7日將出書，書中爆料總統川普曾大讚她性感，還約她到他的的辦公室接吻。

弗里爾在新書《今晚10點：踢爆、突發新聞》（Tonight At 10: Kicking Booze and Breaking News）中表示，她還在福新聞工作時，曾向川普表示有興趣擔任美國小姐比賽的評審。川普當時說她的工作範圍與美國小姐比賽不同，因此不能當評審，但他讚賞她的工作表現。川普對弗里爾灌迷湯說：「你是全福斯新聞最性感的人。」

數周後，川普更用辦公室電話打給弗里爾，對她說：「你應該到我的辦公室，這樣我們就可以接吻了。」弗里爾回應道：「川普，我們都是已婚入士了」，然後她就掛斷了電話。弗里爾對川普的言行感到震驚。

弗里爾說，她相信所有曾指控川普性騷擾的女子，並對川普稱她們「騙子」感到憤怒。

(中時 )