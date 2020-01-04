台灣民眾黨全在台中太原夜市舉辦選前造勢晚會，民眾黨主席柯文哲接受媒體聯訪。（馮惠宜攝）

台灣民眾黨全台大眾走活動在台中太原夜市舉辦選前造勢晚會，台北市長、民眾黨主席柯文哲和立委候選人以及志工一起揹氣球徒步進場。（馮惠宜攝）

在選前最後一個周末(1月4日)晚間，台灣民眾黨全台大眾走活動在台中太原夜市舉辦選前造勢晚會，台北市長、民眾黨主席柯文哲，以及台中市提名區域立委候選人及不分區立委候選人全員到齊，柯文哲面對媒體詢問，會不會表態總統支持誰？他說，老實講總統的候選人都不是很理想，都一樣差，就隨便你們了。

民眾黨在選前黃金周末選擇在台中辦全台第一場選前造勢晚會，5日展開全台車隊大掃街也從台中開始，對此他也表示，在台灣的政治版圖上所謂的搖擺州，就是中彰投這一帶，台灣民主政治上選舉政黨輪替最多次的就是台中、彰化這個地方，中台灣是政黨版塊移動最敏感的地區，他猜藍綠兩黨最後一周也會在這個地方布重兵活動。

另對於鴻海前董事長郭台銘4日在臉書請大家政黨票投親民黨，卻在六分鐘後刪文，對此，柯文哲表示，郭台銘以他的立場不好表態第三勢力支持誰，他可能想一想覺得不太恰當就算了，這是很自然的，他也說，本來就一直在合作，他認為是在人家方便的情況下，做多少算多少，沒有理由要求別人百分百幫你，不能幫別人。

(中時 )