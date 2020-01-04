一般而言，提到「性侵」或「強姦」這些名詞，多半是男性對女性施以暴力之行為。但是在巴布亞新幾內亞（Papua New Guinea）的特羅布里恩群島（Trobriand Islands）上，世界觀則是反過來的。這座島被號稱是「輪暴之島」，是個由女性主宰一切的社會，據悉，當島上盛行豐年祭慶典時，島上的女性會對外族的男性們展開一場「獵殺」，她們會在草叢中潛伏，伺機將外族男性拖進去「榨精」，導致其重傷、瀕臨死亡。

或許你有聽過有不少原住民是屬於母性社會，相對於父系社會，是由女性主在一切。據PTT網友在八卦館分享，有個號稱「輪暴之島」的特羅布里恩群島（Trobriand Islands），它隸屬於巴布亞新幾內亞國內，是標準的母性結構，但是島上人們有著可怕的習俗，就是「狩獵男性」。

該網友指出，在島上開始舉行豐年祭時，當地原住民不分男男女女會全裸圍在一起跳舞。隨著圈子不斷向內縮小，男女們彼此身體開始交雜，隨著汗水與律動，展開一場盛大的天體營。另外，在會場外其餘男女們，會玩起「捉迷藏」的遊戲，被捉到的一方能擁有直接跟對方性交的權利。不過，島上原住民對外族人就不那麼客氣賢淑了，女性享受著對外族男性施以「性獵殺」。

同樣在豐年祭期間，島上女性則會成群結隊埋伏在草叢邊，默默對外族男性進行獵捕「逆姦」。被抓到的落單男性，會被拖到草叢中施以言語污辱，再以手口等方式不斷刺激其性器官，重複地「榨精」，直到男生精盡人亡。待男性體力不堪負荷後，倒地的外族男生會被女生用外陰部摩擦，或直接吐尿在臉及身上作為證明。

據了解，慘遭襲擊的外族男性，通常都是瀕死的重傷狀態，就算救回去後也會成為該部族的恥辱。也因此，在該族舉辦豐年祭齊間，外族男性通常會結伴而行，且會避開草叢等埋伏地。據悉，曾經有德國和澳洲的旅客都曾慘遭毒手，當地的導遊也建議，島上舉行豐年祭時，外國男性不要一個人島上遊走。

不少網友看了無奈表示實在太可怕，「好好地幹不行嗎 為什麼要把人家幹到死掉」。

(中時電子報)