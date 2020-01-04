網紅「黃氏兄弟」實測刮刮樂的新年全品項，共花了8千元買各種類的刮刮樂，還嘗試了2020年的新品2000元的2000萬超級紅包刮刮樂，最後結果讓人超級刺激。

網紅「黃氏兄弟」買了8000元的刮刮樂，其中包含1張千元和1張2千元的刮刮樂。（圖／翻攝自youtube）
網紅「黃氏兄弟」買了8000元的刮刮樂，其中包含1張千元和1張2千元的刮刮樂。（圖／翻攝自youtube）

黃氏兄弟總共開刮了100元8張、200元13張、300元2張、500元2張、1000元1張、2000元1張。並預告之後會再集資50萬買2000元刮刮樂一次開箱給大家看。

2千元的刮刮樂。（圖／翻攝自台灣彩劵網站）
2千元的刮刮樂。（圖／翻攝自台灣彩劵網站）

他們這次總共買了8千元在各品項刮刮樂上，最後總共只中了4300元，2000元的刮刮樂中了1000元，1000元的刮刮樂則是中1000元。

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「黃氏兄弟」實測刮刮樂的新年全品項

(中時電子報)

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