網紅「黃氏兄弟」實測刮刮樂的新年全品項，共花了8千元買各種類的刮刮樂，還嘗試了2020年的新品2000元的2000萬超級紅包刮刮樂，最後結果讓人超級刺激。
黃氏兄弟總共開刮了100元8張、200元13張、300元2張、500元2張、1000元1張、2000元1張。並預告之後會再集資50萬買2000元刮刮樂一次開箱給大家看。
他們這次總共買了8千元在各品項刮刮樂上，最後總共只中了4300元，2000元的刮刮樂中了1000元，1000元的刮刮樂則是中1000元。
(中時電子報)
網紅「黃氏兄弟」實測刮刮樂的新年全品項，共花了8千元買各種類的刮刮樂，還嘗試了2020年的新品2000元的2000萬超級紅包刮刮樂，最後結果讓人超級刺激。
黃氏兄弟總共開刮了100元8張、200元13張、300元2張、500元2張、1000元1張、2000元1張。並預告之後會再集資50萬買2000元刮刮樂一次開箱給大家看。
他們這次總共買了8千元在各品項刮刮樂上，最後總共只中了4300元，2000元的刮刮樂中了1000元，1000元的刮刮樂則是中1000元。
(中時電子報)
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。