五月天「Mayday Just Rock It!!!“藍 BLUE”」演唱會在桃園國際棒球場嗨唱11場，4日舉辦最終場完美落幕，五人也格外感傷沉重，主唱阿信話鋒一轉說「瑪莎當然覺得沉重，沒有演唱會的日子就是一對雙胞胎的奶爸，很辛苦」，更虧瑪莎「不要看他台上活靈活現，相信他換尿布時手忙腳亂。」

阿信持續接說「尤其演唱會11場都由老婆大人代勞，是瑪莎放風時刻」，吉他手怪獸接說「演唱會結束，躲在休息室不回去」，阿信再虧「不是明星了，回來餵奶」，瑪莎搞笑模仿抱柱子模樣，掙扎喊「不要回去，再加一場，拜託」讓全場歌迷笑翻。

演唱會一開始阿信說「感覺大家今天好像是來發洩的」，怪獸笑虧粉絲「那你們忙你們的」，阿信搞笑說「這樣五月天好像很糟糕，變成被發洩的對象」。此外現場開放粉絲點歌，阿信首先找一位穿戴綠巨人浩克面具的4歲弟弟，笑說「唱不好的話，你們那區的票價變1萬2喔，給你們考慮一下」，最後由浩克弟媽媽代為點歌，媽媽高舉前日鄧紫棋和蔡依林合體的照片，上頭寫著五月天的〈寵上天〉，阿信也應觀眾要求演唱。

另外來自桃園、五月天暱稱「小黑」的女粉絲，被阿信問叫什麼名字、喜歡五月天幾年等問題，沒想到緊張全忘光，還急著轉頭問旁邊朋友，可愛反應讓五人及全場觀眾笑翻，女粉絲最後也成功點歌〈忘詞〉，如願回味「藍色三部曲」經典歌。

作為11場演唱會最終場，瑪莎回憶「當時168演唱會還要送票，拜託同學來看」，怪獸則說「有些歌已過20年，五月天要再演奏也不容易，希望把這些歌專注用心彈奏好，每個音好好彈唱，一起品味這些歌」，鼓手冠佑則說11場收穫滿大「自己當了五月天嘉賓，從升降梯上來」，立刻被石頭虧「我們之前有從平面升上天空，下次你試試看」，冠佑則笑說「不要，我這樣就滿足了」。

阿信則感性地說，演唱會短短兩、三個小時，可以忘記生活中職位是什麼、工作是什麼，甚至有人忘記自己名字是什麼，但是演唱會結束，日子得繼續，五月天給你的溫暖跟陪伴，希望永遠待在身邊，接下來並演唱〈我不願讓你一個人〉獻給粉絲。

五月天此次在桃園舉辦11場演唱會，以每人每次旅遊平均消費額2203元計算，共估計為桃園帶來超過6億元觀光效益，同時機捷、高鐵運輸量屢創新高。機捷平均日運量突破10萬人次，更於12月31日跨年夜單日總運量突破14萬人次，刷新通車以來的紀錄；高鐵也增加7千人次進出桃園站，假日多達4.7萬人次，合作的15家攤位平均一天共創下60萬營業額，見證五月天神級經濟奇蹟。魏嘉瑩擔任最終場的開場嘉賓。

(中時 )