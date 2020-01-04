成千上萬民眾1月4日聚集在伊拉克首都巴格達街道上，在陰鬱氣氛中，揮舞伊拉克民兵組織旗幟，為在美國空襲中喪生的伊朗將軍蘇萊曼尼與伊拉克民兵領導人送葬。

伊朗駐巴格達大使馬斯傑迪告訴伊朗官方媒體，伊拉克總理邁赫迪堅持在巴格達為蘇萊曼尼和伊拉克民兵領袖穆漢迪斯舉行公開葬禮。

葬禮先在卡希米亞地區舉行，之後在綠化區舉行國家葬禮，許多伊拉克官員出席。大部分參與送葬遊行的民眾也都穿上黑衣，揮舞伊拉克國旗及代表「聖城旅」的旗幟，高喊「美國滅亡」等口號。

除巴格達外，葬禮還將在什葉派聖城卡爾巴拉和納傑夫舉行。

蘇萊曼尼的遺體預定5日早晨運回伊朗。據伊朗媒體報導，伊朗最高領導人哈米尼將在德黑蘭為蘇萊曼尼舉行祈禱儀式，其遺體則會埋葬在他的故鄉克爾曼。

上周，親伊朗民兵組織攻擊美國駐巴格達大使館。美方認為蘇萊曼尼參與策劃攻擊，因而對其發動斬首行動。1月3日，美軍攻擊巴格達的2個目標，導致伊朗伊斯蘭革命衛隊下屬聖城旅指揮官蘇萊曼尼喪生。美國國防部隨後證實該次攻擊行動是由美國總統川普親自下令執行。

許多伊拉克民眾譴責美軍的這次攻擊，他們認為蘇萊曼尼是個英雄，在打敗伊斯蘭國（IS）極端組織的過程中發揮了重要作用。一些伊拉克人在4日的遊行中指責美國在伊拉克領土上殺害蘇萊曼尼，可能讓伊拉克陷入另一場戰爭。

(中時 )