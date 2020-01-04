國發會2019年7月推動成立台灣區塊鏈大聯盟，國發會今天表示，短短半年就有128家會員加入，領域遍及科技、金融、物流、健康照護、零售商務、創投、廣告媒體等產業，構築健全生態系。

國發會指出，區塊鏈為新興技術，需要相關場域驗證並調整法規，自2019年9月第一次會員大會起，三個多月內已召開13場工作會議，討論包括碳權交易、數位監理與身分應用，及電子醫療處方箋等多項議題，並辦理四場工作坊，分享國際洗錢防制、數位音樂收藏等具體作法，推廣區塊鏈應用成果。

國發會主委陳美伶之前提出聯盟今年度工作重點，將進一步促進政府與企業參與、強化國際連結及人才培育。

在促進參與部分，國發會說，去年各部會涉及公共領域的區塊鏈應用計畫已達15項以上，遍及金融保險、教育、醫療、農業等領域，例如公務人員獎懲令電子化、數位貨幣研究、學位證書電子化、醫療院所同意書數位管理及農業生產履歷等。

2020年將再鼓勵政府或企業提出應用需求，徵求會員提供區塊鏈應用解決方案。

強化國際連結部分，國發會說，將延續去年參與歐盟國際區塊鏈可信任協會（INATBA）舉辦的全球區塊鏈大會、新加坡金融科技展、台北金融科技展等國內外重要展會作法，積極展示台灣區塊鏈豐沛能量。

人才培育部分，國發會說，將鼓勵產學界共同合作，深化培育區塊鏈相關人才。據資策會統計，目前加入聯盟會員，超過二成為科技業及系統整合商，為最大宗，其次為金融及保險業（15.5％）與交易所（13.4％），其他還有零售及商務、硬體（錢包及晶片）、健康照護、遊戲、供應鏈及物流、廣告媒體、創投及加速器等。

(工商 )