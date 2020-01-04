國軍黑鷹直升機日前發生墜機失事，造成參謀總長沈一鳴等8人殉職，今晚韓國瑜國政發表會尾聲，邀請歌手楊蒨時演唱〈Amazing grace〉，唱出對軍士官無限的追思與懷念，也對家屬致上最高感念。

韓國瑜致詞表示，三天前黑鷹直升機失事，軍官最大的參謀總長罹難，帶給國人將當大的悲痛，因此藉由國政發表會邀請歌星用歌聲來緬懷殉職的軍士官，希望用歌聲唱出對他們無限追思，感謝他們保家衛國。

(中時 )