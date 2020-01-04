向黑鷹殉職軍士官致意 韓國瑜國政發表會唱這首歌緬懷追思 21:572020/01/04 中時 林縉明 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 韓國瑜國政發表會尾聲，邀請歌手楊蒨時演唱〈Amazing grace〉，唱出對軍士官無限的追思與懷念。 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 國軍黑鷹直升機日前發生墜機失事，造成參謀總長沈一鳴等8人殉職，今晚韓國瑜國政發表會尾聲，邀請歌手楊蒨時演唱〈Amazing grace〉，唱出對軍士官無限的追思與懷念，也對家屬致上最高感念。 韓國瑜致詞表示，三天前黑鷹直升機失事，軍官最大的參謀總長罹難，帶給國人將當大的悲痛，因此藉由國政發表會邀請歌星用歌聲來緬懷殉職的軍士官，希望用歌聲唱出對他們無限追思，感謝他們保家衛國。 (中時 ) #韓國瑜 #國政 #發表會 #黑鷹 #士官 #2020大選 #選舉 #總統 #立委 #國民黨 #民進黨 #民眾黨 #蔡英文 #韓國瑜 #宋楚瑜 也許您會感興趣 推薦閱讀 卓榮泰：絕無想要踩死小黨 但民進黨抽血一千西西，不就昏倒了 19:072019/12/31 政治 韓國瑜最後一搏 喚醒菁英藍 04:102020/01/01 論壇廣場 到底挺不挺韓國瑜 侯友宜：當然要支持韓國瑜 22:252020/01/01 政治 黑鷹失事／多國使用 UH-60M黑鷹直升機 11:432020/01/02 軍事 黑鷹失事／全球黑鷹5年摔10架 台灣2年2事故 至少14人罹難 11:572020/01/02 政治 黑鷹失事／黑鷹迫降 蔡緊急取消下午屏東助選行程 12:392020/01/02 政治 這一幕讓她濕了眼眶！瓊瑤3千字長文 狂讚韓國瑜32次「英雄」 14:402020/01/02 政治 黑鷹失事／內政部：14架空勤黑鷹停訓特檢 15:412020/01/02 政治 黑鷹失事／黑鷹迫降釀嚴重傷亡 蘇揆：國家重大損失 15:592020/01/02 政治 黑鷹失事／黑鷹直昇機失事訊息亂 侯友宜：全轉述軍方 12:562020/01/03 政治 政治熱門新聞 為何AIT大動作降半旗為黑鷹致哀 前議員揭原因 - 政治 韓台南造勢離去後空拍 網大驚：攏嘸離開 - 政治 黑鷹失事 宋楚瑜：AIT降半旗 很奇怪 - 政治 韓國瑜台南大造勢360°空拍影片曝光 網激動 - 政治 蔡畢業證書認證 彭文正再爆3大疑點 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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