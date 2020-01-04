新加坡衛生部接獲首起與武漢肺炎疫情有關的可疑病例，病患是三歲中國籍女童，患有肺炎也曾到過武漢。

根據新加坡衛生部傍晚發出的聲明，患者並沒有到過武漢的華南海鮮市場。該市場被懷疑是武漢肺炎的源頭。

聲明指出，女童已入院接受進一步檢測與治療，為安全起見，也被隔離。女童目前情況穩定。初步檢測結果顯示，女童對呼吸管道合胞病毒呈陽性反應，該病毒是兒童肺炎常見原因。

(中時 )