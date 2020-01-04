新加坡爆首宗不明肺炎病例 患者到過武漢 21:402020/01/04 中時 諶悠文 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 （疾管署檢疫人員向機上旅客進行衛教宣導。圖／本報系資料照） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 新加坡衛生部接獲首起與武漢肺炎疫情有關的可疑病例，病患是三歲中國籍女童，患有肺炎也曾到過武漢。 根據新加坡衛生部傍晚發出的聲明，患者並沒有到過武漢的華南海鮮市場。該市場被懷疑是武漢肺炎的源頭。 聲明指出，女童已入院接受進一步檢測與治療，為安全起見，也被隔離。女童目前情況穩定。初步檢測結果顯示，女童對呼吸管道合胞病毒呈陽性反應，該病毒是兒童肺炎常見原因。 (中時 ) #肺炎 #武漢 也許您會感興趣 推薦閱讀 武漢出現數例不明原因肺炎 已做好隔離 10:552019/12/31 兩岸 曾赴武漢 港女發燒隔離治療 04:102020/01/03 兩岸要聞 聯醫提醒 65歲以上施打肺炎疫苗 04:102020/01/03 地方新聞 武漢不明病毒性肺炎病例增至44宗 當中11宗重症 19:312020/01/03 財經 大陸武漢不明原因肺炎 不排除為新型冠狀病毒 19:482020/01/03 生活 武漢不明肺炎增至44例 重症11例 病原仍在艦定 19:492020/01/03 兩岸 武漢肺炎增至44宗 春運人多密集防疫挑戰 20:502020/01/03 兩岸 港7人疑染武漢肺炎 港府啟動嚴重應變級別 10:312020/01/04 兩岸 防不明肺炎擴大 港啟動嚴重應變級別 10:412020/01/04 生活 武漢肺炎港再增疑似病例 疾管署成立緊急應變小組 10:462020/01/04 生活 國際熱門新聞 巴格達爆發大遊行 送葬同時反美 - 國際 新加坡爆首宗不明肺炎病例 患者到過武漢 - 國際 全身燒成火球！美「死神」斬首伊朗將領 影片曝光 - 國際 WWIII要來了，美國青年上網高唱我現在不要出征 - 國際 性感女主播出書爆料 川普曾約她到辦公室接吻 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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