46歲莊姓男子和大他9歲的哥哥去年7月因電視看哪台起口角，竟拿起木椅往哥哥的頭部猛砸，甚至在椅子解體後持斷裂木條把兄長的頭當木魚狂敲，直到莊兄倒地昏迷才驚覺事情大條，緊急送醫仍因傷勢過重、3天後不治，莊自首坦承酒後失控，桃檢依家暴重傷害致死罪嫌起訴莊男。

46歲莊男去年7月底傍晚和55歲哥哥一起在家喝酒看電視，卻因要看哪台頻道起口角，哥哥隨手拿起美工刀朝弟弟揮舞，弟弟見狀拿起一旁的木椅往哥哥身上猛砸，情緒激動下甚至見到椅子解體，還拿起斷裂的木條繼續朝哥哥頭部猛打5下，直到哥哥倒在地上失去意識，弟弟才驚覺驟下大錯，連忙叫救護車將哥哥送醫、並向警方自首。

但莊兄仍因顱骨骨折、顱內出血，引發敗血性休克併多重性器官衰竭，急救3天仍宣告不治，弟弟坦承當天喝了一點酒，加上和哥哥起口角，失控拿椅子往對方頭猛砸。莊母也證稱兄弟倆酒後大打出手。

檢方認為，莊男因細故酒後和兄長起糾紛，主觀上應無殺人犯意，但莊客觀上可以預見猛烈攻擊頭部容易致死，偵結依家暴重傷害致死罪嫌起訴，考量莊符合自首條件，建請法院依法減輕其刑。

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(中時 )